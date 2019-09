Drie Belgen overleden in Italië: bejaard echtpaar stort te pletter tijdens wandeling, fietser doodgereden

Bij twee verschillende ongelukken in Italië zijn zaterdag drie Belgen om het leven gekomen: een bejaard echtpaar overleefde een val tijdens een wandeling in de Alpen niet, en in de zuidelijke stad Lecce overleed een fietser na een aanrijding.

Het Belgische echtpaar werd vrijdag voor het laatst bij het middagmaal in een lokaal restaurant in Rassa, in het uiterste noordwesten van Italië nabij de Zwitserse grens. Toen de twee 76-jarigen ’s avonds niet terugkeerden naar hun hotel, sloeg het personeel alarm.

Zaterdagochtend startten de Italiaanse reddingsdiensten daarop een zoekactie. Teams van de lokale carabinieri, Guardia di Finanza, de brandweerkorpsen van Vercelli en Varallo Sesia, en gespecialiseerde bergreddingsdiensten werden ingeschakeld, maar het was een helikopter die de levenloze lichamen van het koppel zaterdagavond net voor 19 uur spotte in een ontoegankelijk gebied.

Gespecialiseerde reddingswerkers moesten de lichamen met lieren uit een ravijn halen. Volgens de lokale politie stortte het echtpaar verschillende meters naar beneden, nadat ze tijdens een Alpenwandeling een verkeerde weg volgden en op een moeilijk begaanbaar en glad bergpad terechtkwamen. De politie denkt dat één van beide uitgleed en de andere in zijn val meesleurde, waarna ze meters naar beneden vielen.

Fietser doodgereden

In de zuidelijke stad Lecce overleed dan weer een 60-jarige Belg, nadat de groep wielertoeristen waarin hij fietste zaterdag omstreeks 13 uur werd aangereden door een 19-jarige autobestuurder. De 60-jarige Belg werd nog zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.