Verhuist Lionel Messi naar Amerika? “Nieuwe club David Beckham spreekt met zijn vader over transfer”

Verhuist Lionel Messi naar de States? Volgens de Britse pers zou niemand minder dan David Beckham de Argentijn naar zijn nieuw opgerichte club Inter Miami willen halen. De geruchten rond een transfer van Messi kregen een boost nadat Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu vorige week toegaf dat zijn vedette door een clausule in zijn contract in 2020 al van club kan veranderen.

De 32-jarige Messi heeft nog een contract tot de zomer van 2021, maar kan volgende zomer dus transfervrij weg als hij dat wil. Geen abnormale situatie, aldus Bartomeu, want Iniesta, Xavi en Puyol hadden een vergelijkbare clausule in hun contract. De voorzitter is er zelfs van overtuigd dat hij zijn superster nog tot 2022 in Catalonië kan houden, maar zijn woorden zetten als vanzelfsprekend een hele geruchtenmolen in gang.

Volgens The Sun zou onder meer David Beckham op Messi azen. De Engelsman richtte in de Verenigde Staten een nieuwe club op -Inter Miami- en zou zelfs al een zaakwaarnemer naar Londen hebben gestuurd om daar met de vader van Messi te praten. De Amerikaanse competitie start in maart, dus zelfs een constructie waarbij Messi ‘gedeeld’ wordt zou een optie zijn, een situatie die Beckham maar al te goed kent: hij speelde ooit zelf een deel van het seizoen bij AC Milan en de rest bij LA Galaxy.

Naast Ronaldo?

Erg realistisch klinkt het niet, maar de inmiddels 44-jarige David Beckham is in elk geval wel naarstig op zoek naar vedetten voor zijn nieuwe ploeg. Inter Miami debuteert in maart 2020 in de Major League soccer (MLS) en wel wat grote namen gebruiken. Zo zou Beckham ook een oogje hebben op Cristiano Ronaldo. De lijst spelers op de site van de club oogt op dit moment nog weinig indrukwekkend met Christian Makoun, Julián Carranza en Matías Pellegrini.