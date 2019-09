Geparkeerde wagen totaal vernield bij aanrijding met vluchtmisdrijf in Wervik: “Wie heeft iets gezien?”

Wervik - Een geparkeerde wagen is zaterdagnacht compleet vernield bij een aanrijding met vluchtmisdrijf in Wervik.

De aanrijding vond zaterdagavond kort na middernacht plaats in de Kruisekestraat in Kruiseke, gehucht van Wervik. Het was voor eigenares Lotte Goos (23) enorm schrikken toen ze wakker werd en de ravage aan haar zes jaar oude Citroën C3 zag. “Onze wagen is compleet vernield, de rechterflank is volledig opengereten”, aldus Goos. “Als je kijkt naar de schade lijkt die wel van een landbouwvoertuig of grote auto met aanhangwagen te komen, maar gek genoeg hebben we helemaal niets gehoord. We stonden dan ook versteld toen we de wagen zo zagen. Hij is wellicht volledig vernield. Hopelijk kunnen we snel beroep doen op een vervangwagen.”

De bestuurder van de aanrijdende wagen pleegde vluchtmisdrijf, de politie kwam langs voor de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart. Goos zoekt intussen via sociale media ook zelf naar getuigen, haar oproep wordt inmiddels massaal gedeeld.