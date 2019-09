Familieleden doen lugubere ontdekking: 2.246 foetussen ontdekt in huis van Amerikaanse abortusarts

De nabestaanden van een overleden Amerikaanse abortusarts hebben een lugubere ontdekking gedaan: in diens woning vonden ze maar liefst 2.246 bewaarde foetussen terug.

George Klopfer overleed op 3 september. Toen zijn nabestaanden vervolgens zijn huis wilden leegmaken, stootten ze op de 2.246 foetussen. Via een advocaat werden meteen de autoriteiten ingeschakeld.

Klopfer was decennialang verbonden aan een abortuskliniek in de staat Indiana, en voerde in die tijd honderden abortussen uit. Toch was de man ook bij leven niet onomstreden als arts. Hij kreeg vier jaar geleden een beroepsverbod nadat hij een abortus had gepleegd bij een 13-jarig meisje, maar die ingreep had verzuimd te melden bij de autoriteiten.

Het is niet duidelijk waarom Klopfer de foetussen in zijn huis bewaarde. Er zijn weliswaar geen aanwijzingen dat de arts thuis abortussen heeft uitgevoerd, maar de vondst roept wel vragen op. De politie voert een onderzoek.