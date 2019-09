‘Oudste moeder ter wereld’ belandt samen met echtgenoot in ziekenhuis na bevalling van tweeling

Erramatti Mangayamma (74) ligt in het ziekenhuis nadat ze beroerte kreeg tijdens de bevalling van haar tweeling. De vrouw haalde begin september nog het wereldnieuws toen ze beviel na een Ivf-behandeling en ze de ‘oudste moeder ter wereld’ werd. Volgens de eerste berichten was de bevalling goed verlopen, maar later bleek dat de bejaarde dame een beroerte had gekregen. Nu is ook haar 84-jarige echtgenoot opgenomen. Hij kreeg afgelopen week een hartaanval en ligt op intensieve zorgen. Het is onduidelijk of de toestand van het koppel levensbedreigend is.