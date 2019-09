Michel Louwagie over twijfels rond Thorup en terugkeer Hein Vanhaezebrouck: “Het was te vroeg”

Hein Vanhaezebrouck opnieuw coach van AA Gent? Het gerucht deed eind vorig seizoen al de ronde, maar volgens manager Michel Louwagie in De Zondag is daar weinig van aan. “Het was te vroeg, Hein moet eerst een keer uitstomen.”

Michel Louwagie Foto: BELGA

Twee jaar geleden nam AA Gent afscheid van Hein Vanhaezebrouck, de trainer die de buffalo’s naar hun eerste titel ooit én een succesvolle Champions League-campagne had geleid. Yves Vanderhaeghe verving hem, maar werd in de loop van vorig seizoen vervangen door Jess Thorup. Die haalde op de laatste speeldag nog Play-off 1, maar verloor wel de bekerfinale, van tweedeklasser KV Mechelen dan nog. Een nieuw afscheid van een trainer was niet veraf. “Er zijn twijfels geweest, ja. Maar zelfs bij Hein waren die er de laatste maanden. Ooit zei een collega: ‘Een goeie trainer is één die weinig fouten maakt’, ik ga het daarbij houden”, vertelt Louwagie in De Zondag.

Was terugkeer van Vanhaezbrouck dan een optie? “Het was te vroeg, Hein moet eerst een keer uitstomen”, aldus nog Louwagie.