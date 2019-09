Fietsster (63) uit Wevelgem in kritieke toestand na ongeval met vrachtwagen

Wevelgem / Gullegem - Een 63-jarige vrouw uit Wevelgem is zaterdagochtend in Gullegem onder een vrachtwagen terechtgekomen.

Linda D. reed met haar fiets over de Gullegemstraat in Gullegem toen ze werd gegrepen door een vrachtwagen die de A19 richting Ieper wou oprijden. De vrouw kwam met haar elektrische fiets volledig onder de vrachtwagen terecht, en moest door de brandweer uit haar benarde positie gered worden. De vrouw was nog bij bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werd afgevoerd, maar ondertussen is haar toestand zeer kritiek. Dat bevestigt politiewoordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie.

De vrachtwagenchauffeur van Slovaakse afkomst merkte de vrouw niet op, vermoedelijk gaat het om een klassiek dodehoekongeval. Of het feit dat de vrouw met een elektrische fiets reed invloed had op het ongeval, is volgens woordvoerder Vannieuwenhuyse niet duidelijk. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk stuurde een deskundige ter plaatse.

Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder ter hoogte van het op- en afrittencomplex. De oprit richting Ieper was enkele uren niet toegankelijk, de brandweer regelde het verkeer in de omliggende straten.