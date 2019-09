Raoul Hedebouw (PVDA): “De N-VA is een hold-up aan het plegen. Dat maakt me woedend”

PDVA was één van de grote winnaars van de verkiezingen, maar toch lijkt de extreemlinkse partij bij de regeringsvorming overal uit de boot te vallen. Tot ergernis van Raoul Hedebouw. Het kopstuk van de partij haalt in een interview met ‘De Zondag’ dan ook hard uit. Vooral naar de PS van de “arrogante” Elio Di Rupo, maar ook naar de N-VA.

“U moet weten: de PS is een arrogante partij. Zij zijn de grootste, en laten dat ook voelen”, verklaart Hedebouw waarom zijn partij in Wallonië niet tot een regeerakkoord met de PS kwam. “De kiezer heeft nochtans een écht links signaal gegeven. Wij hebben die verandering op tafel gelegd. Maar Elio zei njet.”

De gesprekken tussen beide partijen noemt Hedebouw dan ook “geen ernstige poging”. “Wat wou Di Rupo aan ons geven? Een minister zonder budget. Dat is niet ernstig. Dat is een beproefde strategie van de PS. Ze hebben dat Ecolo ook eens gelapt. Wij waren niet bereid daarin mee te stappen. De PS had eigenlijk één doel: aantonen dat de PVDA niet kan besturen. Zo wil ze onze kiezers terug lokken. Ik noem dat theater.”

N-VA

Volgens Hedebouw is het dan ook best mogelijk dat de PS straks ondanks alle dure eden toch in een federale regering stapt waar ook N-VA deel van uitmaakt. “De PS is tot alles in staat. Zelfs tot een nieuwe staatshervorming. Ze hebben nu Jean-Claude Marcourt aangesteld als federaal onderhandelaar. Dat is geen toeval, volgens mij. Marcourt vertegenwoordigt de regionalistische strekking binnen de PS. Dit is een signaal aan N-VA.”

Ook die partij krijgt een veeg uit de pan van Hedebouw. “Ik vind het trouwens schandalig wat nu aan het gebeuren is. De N-VA heeft helemaal geen mandaat gekregen om het land te splitsen. Toch is die partij een hold-up aan het plegen. Is dat wat de mensen willen? Confederalisme? Ik geloof er niets van. (feller) Dat maakt me woedend. Ik heb geen zin in een Franstalig front tegenover een Vlaams front. Ik zie andere uitdagingen voor dit land.”