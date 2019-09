Vissers die ophef veroorzaakten door levende haai achter hun speedboot te trekken, moeten naar de cel

Twee vissers die in juli 2017 ophef veroorzaakten door een haai de dood in te sleuren, zijn veroordeeld. Robert Benac III (30) moet tien dagen naar de cel, kreeg een boete van 2500 dollar (2240 euro) en een werkstraf van 250 uur in een asiel. Hij raakte ook zijn visvergunning kwijt. Zijn kompaan Michael Wenzel (22) kreeg een gelijkaardige straf. Een derde visser maakte een deal en getuigde tegen de twee anderen in ruil voor zijn vrijheid.

De ouders van Benac hebben laten weten dat ze “teleurgesteld” zijn met het vonnis. “Dit is geen gerechtigheid”, aldus zijn vader die niet verder wilde uitweiden over zijn uitspraak. “Laten we het daarbij houden.”

Haaienexpert en -jager Mark Quartino uit Miami vermoedt dat de mannen ergens connecties hebben: “Die straf is veel te licht”. Het was Quartino die de bal in 2017 aan het rollen bracht door de schokkende beelden te verspreiden via sociale media.

De veroordeelde vissers hebben nog niet gereageerd op het vonnis. Ze mogen hun celstraf tijdens het weekend uitzitten.

