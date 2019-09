De hele dag films en zonnen op het dak: binnenkijken in de gevangenis waar veroordeelde ‘Desperate housewife’ heen wil

Felicity Huffman - Lynette uit ‘Desperate housewives’ - kreeg afgelopen vrijdag te horen dat ze even achter tralies verdwijnt voor haar aandeel in een van de grootste omkoopschandalen ooit op prestigieuze Amerikaanse universiteiten. Twee weken gevangenis, zo oordeelde de rechter, maar de gevangenis hoeft niet meteen de hel op aarde te zijn.

‘Een van de meest comfortabele gevangenissen in Amerika’, zo wordt de Federal Correctional Institution Dublin wel eens genoemd. Zakenblad Forbes nam ze in 2009 nog op in de top tien van meest aangename gevangenissen. “De nabijheid van de Bay Area betekent prachtig weer en veel reisopties voor bezoekers”, luidde het toen.

Het staat nog niet honderd procent vast dat Huffman haar straf zal mogen uitzitten in FCI Dublin, dat krijgt ze pas te horen op 25 oktober. Maar de actrice heeft de rechter wel verzocht om haar twee weken cel daar te mogen doorbrengen, en de kans is bestaande dat de rechter haar verzoek zal inwilligen.

Dat Huffman verzoekt om naar de ‘vijfsterrengevangenis’ te mogen, hoeft niet te verbazen. Het is een ‘minimum security’ gevangenis waarin de gevangenen vooral witteboordencriminelen zijn die geen agressief gedrag vertoonden en geen ontsnappingsrisico vormen.

Volgens het handboek voor gevangenen zal Huffman er elke ochtend om 6.30 haar bed moeten opmaken, en om 10 uur ’s ochtends in het weekend. Op weekdagen gaat het licht uit om 10 uur ’s avonds, en in het weekend mogen de gevangenen tot 2 uur ’s nachts tv blijven kijken of gezelschapsspelletjes spelen.

Op het dak van de gevangenis staan enkele zonnebedden waar de gevangenen overdag in short en T-shirt mogen zonnebaden. Ze mogen maximaal 320 dollar per maand uitgeven aan snacks, snoep en extraatjes zoals haarkleuringen.

