Anderlecht haalt 16-jarig Noors toptalent, bevestigt...Michel Verschueren

De jonge garde van Vincent Kompany bij Anderlecht krijgt naar alle waarschijnlijkheid versterking van de 16-jarige Kristian Arnstad. Het was Michel Verschueren, vader van manager Michael, die op Twitter bevestigde dat de Noor een contract tekende.

Arnstad is aanvoerder van de Noorse U16. De middenvelder kon naar onder meer Manchester United (waar hij al stage liep) en Sporting Lissabon, maar zou in Anderlecht een springplank naar de top zien. Meer zelfs: hij zou zelfs al getekend hebben bij paars-wit, zo meldt ex-manager Michel Verschueren op Twitter, waarbij hij meteen “Frank en Michael” feliciteert. De eerste is Frank Arnesen, die begin dit jaar als technisch directeur gehaald werd, de tweede is natuurlijk zoon Michael, die in de schoenen van zijn vader trad als manager van de Brusselaars.