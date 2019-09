Anderlecht-Antwerp: Steven Defour start meteen tegen zijn ex-ploeg, geen diepe spits bij thuisploeg

Met de komst van Antwerp deze middag staan de jonkies van Anderlecht voor een volgende grote test. De Great Old stelt met nieuwkomers Steven Defour, Kevin Mirallas en Wesley Hoedt immers drie nieuwkomers met een stevige reputatie op. Bij Anderlecht is er geen diepe spits te bekennen.

Bij Anderlecht werden Gerkens en Thelin in de basis verwacht, maar beide spelers beginnen op de bank. Luka Adzic en Michel Vlap staan wel aan de aftrap. Verder zien we de jonkies Sardella, Verschaeren, Dewaele, Sambi Lokonga en Saelemaekers. Kompany, Dimata, Bakkali, Najar, Roofe, Kana, Makarenko en Zulj liggen in de lappenmand, Samir Nasri staat niet op het wedstrijdblad.

Antwerpcoach Laszlo Bölöni brengt zijn drie nieuwe aanwinsten aan de aftrap voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Naast Steven Defour (ex-Anderlecht) krijgen ook Wesley Hoedt en Kevin Mirallas een basisplaats van de Roemeen. Bolat staat gewoon onder de lat en enfant terrible Lamkel Zé is opnieuw van de partij.

Opstellingen:

Anderlecht: Van Crombrugge, Vlap, Adzic, Chadli, Cobbaut, Sandler, Sambi Lokonga, Dewaele, Verschaeren, Sardella, Saelemaekers

Antwerp: Bolat, Buta, Arslanagic, Juklerod, Hoedt, Refaelov, Haroun, Defour, Mbokani, Mirallas en Lamkel Zé