Brutale dievegge slaat 2 keer toe in 5 minuten: “Ze zei dat ze gek was, maar niet zou aarzelen om me te doden”

Een vrouwelijke dief ging erg brutaal te werk toen ze toesloeg in twee winkels in Brazilië. Ze stripte toen ze een kledingwinkel binnenstormde, trok een gestolen jurk aan en vertrok even snel als ze was gekomen. De dievegge kreeg er maar niet genoeg van en stapte enkele minuten later een juwelier binnen, waar ze het lef had om in de spiegel te kijken om haar gestolen jurk te bekijken. Vervolgens ging ze ervandoor met “de duurste stukken”.

“Ze schreeuwde plots dat ze gek was, maar niet zou aarzelen om me te doden als ik de politie belde”, aldus de geschrokken eigenares. “Godzijdank dat ik ongedeerd ben.” Het is niet duidelijk of de Braziliaanse politie de vrouw al heeft opgespoord.

