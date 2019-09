Racing Genk-directeur De Condé ging tijdens rust verhaal halen bij ref: “Wilde weten of de VAR werkte”

Voetbal is emotie, dat werd vorige vrijdag in Charleroi nog eens duidelijk. In de eerste helft van Charleroi-KRC Genk waren scheidsrechter Nathan Verboomen en de VAR even het noorden kwijt. Twee penaltyfasen werden op verschillende wijze beoordeeld, waardoor Charleroi vanop de stip de score kon openen en Genk geen strafschop . Even later maakte het nog een tweede treffer.