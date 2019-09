37 arrestaties bij verboden Mars op Brussel: “Ze waren daar niet met goede bedoelingen”

Brussel - Op en rond het Spanjeplein in Brussel zijn zondagmiddag 37 betogers gearresteerd. Zij wilden de verboden extreemrechtse Mars op Brussel toch laten doorgaan. Dat heeft Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, bevestigd. “Ze waren daar niet met goede bedoelingen.”

Om 14 uur zou de extreemrechtse Mars op Brussel beginnen op het Spanjeplein. Maar nog voor de betogers op het plein waren, werden ze door de politie in de boeien geslagen. “We hebben in totaal 37 mensen gearresteerd. Ze hadden bivakmutsen bij en hadden geen goede bedoelingen. Velen onder hen waren bekend bij de politie voor discriminatie, weerspannigheid en geweld”, aldus Van de keere. De rust is intussen weergekeerd.

Foto: reuters

De politiediensten in de hoofdstad stonden zondag klaar om mogelijke rellen in de kiem te smoren. De organisatoren van de Mars op Brussel hadden op sociale media laten weten dat de betoging tóch zou doorgaan, ondanks het verbod dat de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) vrijdagochtend had uitgevaardigd.

De mars was bedoeld als een protest tegen de nieuwe Vlaamse coalitie die in de steigers staat. De manifestanten wilden hun verontwaardiging tonen over het ontbreken van Vlaams Belang in de Vlaamse regering.

Foto: reuters

Foto: reuters

Foto: reuters

Foto: reuters