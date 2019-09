Achtervolging aan 160 km/u: bestuurder slaat op de vlucht voor Antwerpse politie en belandt in Aartselaar in de gracht

Antwerpen / Aartselaar - Een bestuurder die onder invloed was van drugs, is zaterdagochtend op de vlucht geslagen voor de Antwerpse politie. Hij haalde tijdens de achtervolging snelheden tot 160 kilometer per uur. De man belandde uiteindelijk in Aartselaar met zijn voertuig in de gracht.

De verkeerspolitie controleerde tussen 5 en 9 uur 137 bestuurders op drugs- en alcoholgebruik aan de Oudeleeuwenrui in Antwerpen. Een van de bestuurders sloeg op de vlucht, waarna de politie de achtervolging inzette. In de binnenstad werden daarbij snelheden gehaald tot 89 kilometer per uur en werden verschillende rode lichten en enkelrichtingstraten genegeerd.

Via de Bolivartunnel ging de achtervolging door richting Boomsesteenweg. Op de zijrijbaan haalde de bestuurder 160 kilometer per uur. In Aartselaar belandde het voertuig in de gracht, toen de bestuurder een wegversperring probeerde te ontwijken. De wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. De bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs, het voertuig was niet verzekerd en hij reed onder invloed van drugs.

Tijdens de controleactie legden in totaal elf personen een positieve ademtest af. Een bestuurder kreeg een rijverbod van drie uur en twee anderen mochten gedurende zes uur niet meer achter het stuur kruipen. De acht anderen reden onder invloed van alcohol én drugs en zagen hun rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken worden.

Er werd ook een voertuig in beslag genomen omdat het niet verzekerd was. Dan was er nog een buitenlandse bestuurder die z’n boete niet kon betalen. Ook zijn voertuig werd ingehouden.