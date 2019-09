42 jaar oude Jaguar vliegt in brand tijdens zomers ritje in Langemark

Langemark-Poelkapelle - Tijdens een zomers ritje met de 42 jaar oude Jaguar E-Type van zijn vader schrok K. V. (30) uit Bikschote zich zondagmiddag plots een ongeluk. In de Poelkapellestraat in het centrum van Langemark vloog de oldtimer plots in brand.

“De wagen viel opeens stil in het midden van de straat”, getuigt K.V. “Meteen daarna schoten er al vlammen door de koelgaten van de motorkap naar buiten. Ik was wat in paniek want de brandblusser bevond zich in de koffer en die kreeg ik niet open. Daarna ben ik als een gek beginnen aanbellen bij huizen om brandblussers en om de brandweer te bellen. Gelukkig stopte op dat moment ook een wagen en kon ik met die brandblusser al een deel van de vlammen doven. Tegelijk kwam ook een bewoner af met zijn tuinslag en blusten we de motorkap. Net op tijd, want de vlammen waren al hoog opgeschoten. Meteen daarna nam de brandweer het over en openden ze de motorkap. Daar bleken de luchtfilters gesmolten te zijn. Wellicht was er dus een probleem met de koelinstallatie. Echt zonde, want de wagen is een pure liefhebberij van mijn vader. Ik nam die kort na de middag eens mee voor een ritje want te lang stilstaan is nooit goed voor dergelijke wagens. En amper drie kilometer verder gebeurde dit.” De Jaguar E-type, met een 5.3 liter V12 motor en origineel met 272 pk onder de motorkap, werd getakeld. Het is onduidelijk hoeveel de herstelkosten zullen bedragen.

Foto: jhm