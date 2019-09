Buurtbewoners Desselgem zien vreemde verschijning op straat: “Ik kwam buiten op straat en zag plots die slang sluipen”

Waregem - De brandweer in het West-Vlaamse Desselgem is zondag moeten uitrukken voor een ongewone verschijning in de buurt. Bewoners zagen plots een slang over straat kronkelen. Waar het dier vandaan komt is voorlopig nog onduidelijk.

Inwoners van de Leiestraat in Desselgem, een deelgemeente van Waregem, merkten zondagmiddag het dier op. “Ik kwam buiten op straat en zag plots die slang sluipen”, zegt buurtbewoner Frank Bekaert.

Na een oproep van de buren kwam de brandweer ter plaatse. Uiteindelijk kon die het dier vangen in een ton. Van wie het dier is, is onduidelijk. Vermoedelijk ontsnapte ze uit een woning in de straat of van een van de buren in de andere straten.

Of het om een gevaarlijke soort slang gaat, is ook nog niet bekend. Een gespecialiseerd asiel komt zal het dier ophalen.