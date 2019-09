Reza (ex-STVV en -Standard) scoort vier keer in halfuur bij debuut bij PEC Zwolle

Reza Ghoochannejhad heeft een uitstekend debuut gemaakt bij PEC Zwolle. De Iraanse aanvaller hielp zijn nieuwe werkgever na rust met liefst vier doelpunten langs RKC Waalwijk: 6-2. RKC blijft door het verlies laatste in de eredivisie met 1 punt, PEC sluit met 7 punten aan bij de middenmoot.

Hassani (26.) bracht PEC voor, maar via Meulensteen (28.) en Leemans (34.) klom Waalwijk aan de leiding. Reza viel in de 56e minuut in en ontbond meteen zijn duivels. De Iraniër (60., 81., 83. en 88.) scoorde in geen tijd viermaal. Hamer (90.+3) zette nadien de 6-2 eindstand op het bord.

De 31-jarige spits, ex-speler van Sint-Truiden (2011-2013) en Standard (2013-2014), kwam transfervrij over van het Cypriotische APOEL Nicosia. In Nederland was hij eerder bij Heerenveen (2005-2009 en 2016-2018) en de tweedeklassers Go Ahead Eagles, Emmen en Cambuur aan de slag.