ANALYSE. Dit Antwerp moet stilaan écht gaan durven

Antwerp pakt de drie punten maar heeft het zichzelf in Anderlecht veel te lang moeilijk gemaakt. Door kansen te missen maar ook door niet genoeg in de eigen kansen te geloven. Bij 0-1 voorsprong kropen ze massaal terug terwijl het kwalitatief niet moet onderdoen voor Anderlecht. De goal vijf minuten voor tijd bezorgde de Great Old de overwinning maar ze had mits meer durf al vroeger kunnen vaststaan.