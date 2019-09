Brandstichting in basisschool in Zaventem: “IJskast ging in vlammen op”

Zaventem - In de gemeentelijke basisschool in Zaventem heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand gewoed. Het vuur werd aangestoken. De schade bleef beperkt. Dat bevestigt waarnemend burgemeester Dirk Philips (Open Vld) zondag.

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West werd zondag om 3.15 uur opgeroepen voor een brand in de basisschool aan de Desmedtstraat in Zaventem. Het vuur was snel onder controle. Al snel bleek dat de brand aangestoken was. Er werden twee brandhaarden ontdekt: in een afvalcontainer en in een kleine vuilnisbak. “Daardoor vatte de buitenmuur van de school vuur. Maar we konden die door een snelle interventie vrijwaren”, zegt de woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

“De isolatie van de buitenmuur is beschadigd en ook een ijskast ging in de vlammen op. Maar de lessen komen maandag niet in het gedrang”, zegt waarnemend burgemeester en schepen van Onderwijs in Zaventem Dirk Philips. “Een groepje vrijwilligers komt de school zondagnamiddag poetsen.”

Het parket van Halle-Vilvoorde onderzoekt de brandstichting.