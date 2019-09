Elio Di Rupo: “CD&V en Open VLD moeten beslissenen of N-VA meedoet in federale regering”

PS-voorzitter Elio Di Rupo vindt dat Open Vld en CD&V moeten bepalen of N-VA “aan boord blijft” bij de gesprekken over de vorming van een federale regering. Zo zei hij zondag in L’Invité op RTL-TVi.

Enkele dagen na de verkiezingen had Di Rupo gepleit voor een paarsgroene coalitie - socialisten, liberalen, groenen, eventueel aangevuld met CD&V. Daarbij zou N-VA uit de boot vallen en zou de regering ook geen meerderheid hebben aan Nederlandstalige kant.

Maar vandaag werken de informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) nog steeds met een formule waar de grootste partijen van beide gemeenschappen, N-VA en PS, aangevuld worden met de liberalen, SP.A en CD&V.

“Indien mogelijk, zou paarsgroen met CD&V een formule zijn”, bevestigde de PS-voorzitter. “Maar het zijn de Nederlandstalige partijen CD&V en Open Vld die al dan niet beslissen of (N-VA-voorzitter) Bart De Wever meedoet, niet de Franstalige partijen”.

Stroef verloop

Maandag had Elio Di Rupo - ook al wil hij niet over confederalisme praten, iets wat N-VA eist - niet uitgesloten om met N-VA te praten indien het zou gaan over het oplossen van de sociale noden.

In de loop van de week bleek dat de socialisten Open VLD uit de onderhandelingen wilden. Met dat dreigement wilde de socialisten Open VLD onder druk zetten om de mogelijkheid van een regering zonder N-VA ernstiger te overwegen. Intussen verlopen de onderhandelingen tussen N-VA, CD&V en Open VLD voor de vorming van een Vlaamse regering erg stroef.