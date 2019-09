Het paradepaardje van Donald Trump is in gang gezet: bouw van muur aan grens met Mexico is begonnen

De bekendste campagnebelofte van Donald Trump om de Verenigde Staten weer great te maken begint vorm te krijgen. In de zuidelijke staat Arizona is de bouw begonnen van wat een ruim 3.000 meter lange muur moet worden om de toestroom van immigranten uit Zuid-Amerika in te dammen.

De grensmuur was waarschijnlijk de meest in het oog springende verkiezingsbelofte van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump. Door het gevaarte zou de grote migrantenstroom vanuit Zuid-Amerika een halt toegeroepen worden. Trump kondigde zelfs aan dat hij Mexico voor het project zou laten opdraaien. Dat is niet het geval. Voor de bouw van de muur zijn miljard dollars uit het defensiebudget gehaald.

Op een onverharde weg ten zuiden van de stad Yuma (Arizona) is een werkploeg deze week begonnen met het bouwen van de enorme muur. Het eerste deel bestaat uit een vijf kilometer lange barrière van negen meter hoog. De muur vervangt stalen constructies die bedoeld waren om voertuigen tegen te houden, maar geen mensen. Uiteindelijk wil Trump een muur langs de volledige grens met Mexico. Die grens is 3,200 kilometer lang.

Het mag duidelijk zijn dat het een project van de lange adem is. Op twee andere plaatsen, in Arizona en in de staat New Mexico, is men eveneens begonnen met het bouwen van de muur. Trump liet deze week weten dat er voor het eind van 2020 tussen de 720 en 800 kilometer aan muur gebouwd moet zijn aan de grens.

Migrantenstroom

Yuma geldt als de op twee na drukte toegangspoort voor immigranten vanuit het zuiden. Dit jaar werden er al 51.000 illegale grensoverstekers opgepakt. Een stijging van zo’n 250 procent ten opzichte van vorig jaar. In de afgelopen maanden is het aantal personen dat illegaal de VS inkomt via Yuma echter drastisch afgenomen. Dat is het gevolg van inspanningen van de Mexicaanse regering om burgers tegen te houden naar de VS te trekken.