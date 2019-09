Eerste opendeurdag zuivelproducent wordt overrompeling met ruim 10.000 bezoekers: “Ik ga alvast meer chocomelk drinken”

Bavegem / Sint-Lievens-Houtem -

“We zijn op een bepaald ogenblik de tel kwijtgeraakt”, zegt marketingdirecteur Steven Dierickx van zuivelproducent Inex, die zondag voor het eerst een open dag orgniseerde. “Maar we zitten ruim over de tienduizend bezoekers. Onze opendeurdag was een echte overrompeling.”