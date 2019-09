Fans AA Gent delen duidelijke steek uit aan KV Mechelen met tifo: “Gent gaat naar de Europa League, jullie niet”

Voor de start van AA Gent-KV Mechelen hebben de thuisfans een opvallende tifo ontrold in de tribunes van de Ghelamco Arena. “AA Gent gaat naar de Europa League, jullie niet”, luidde het opschrift. Een duidelijke steek naar de bezoekers: KV Mechelen mocht aanvankelijk uitkomen in de Europa League nadat het de bekerfinale won - uitgerekend tegen AA Gent - maar verloor dat recht na de uitspraak in het Propere Handen-onderzoek. AA Gent, dat aanvankelijk geen Europees ticket had, mocht nadien als vijfde uit Play-off 1 dit seizoen wél Europees spelen.