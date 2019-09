Dode bij zware brand in zagerij in Francorchamps

In het centrum van Stavelot (Francorchamps), in de provincie Luik, is zondagmiddag brand uitgebroken in de zagerij van het bedrijf René Libert. Het vuur verspreidde zich naar een woning. Eén persoon is om het leven gekomen, zo maakte het parket van Luik in de vooravond bekend. Het brandende hout veroorzaakte een dikke zwarte rookpluim die kilometers ver zichtbaar was.