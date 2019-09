Dertiger loopt brandwonden op in het gezicht nadat jetski plots vlam vat

Koekelare - In het West-Vlaamse Koekelare heeft een dertiger zondagavond brandwonden in het gezicht opgelopen toen hij probeerde een brandende jetski in zijn garage te blussen.

De man was zondagavond rond 18.15 uur bezig met herstelwerken aan zijn jetski in zijn woning langs De Wissel in Koekelare. Die jetski had al even niet meer gevaren. Opeens ging het volledig fout en schoten de vlammen hoog uit het vaartuig. De man reageerde erg prompt en wilde de jetski blussen maar dat was tevergeefs.

Daarop opende hij zijn garage en duwde de jetski, die op een trailer stond, naar buiten. Een moedige daad want zo verhinderde hij dat ook zijn garage in brand zou vliegen. Hij liep daarbij echter brandwonden in het gezicht op en moest ter plaatse verzorging krijgen van een ambulancier. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht om zich te laten behandelen.

De ernst van zijn brandwonden noodzaakte ook een snelle overbrenging naar het ziekenhuis. Er kwamen manschappen ter plaatse van brandweerposten Koekelare, Kortemark en Leke. Zij legden een dik schuimtapijt aan in en rond de jetski. Die is volledig uitgebrand. De oorzaak is onbekend maar ligt in ieder geval niet bij de batterij van het vaartuig. Door de bluswerken en het schuimtapijt was de wijk een tijd ontoegankelijk.