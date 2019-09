Man neergestoken na ruzie om hond: “We wilden de dieren alleen maar aaien”

Baasrode / Appels - In de Fabriekstraat in Baasrode is zondag rond 18.30 uur een man gewond geraakt bij een steekpartij.

Twee mannen van Letse afkomst liepen voorbij een huis in de Fabrieksstraat waar achter een afsluiting honden blaften. Ze gingen naar de honden toe en de bewoners van het huis werden erdoor gealarmeerd. “Mijn ex-viend was op bezoek voor de kinderen”, klinkt het bij een van hen. “We hoorden de honden blaffen en gingen buiten kijken. Toen zagen we die twee mannen die duidelijk te veel gedronken hadden aan onze honden trekken. Mijn ex-vriend is ernaartoe gegaan en heeft hen gevraagd om te stoppen. Het escaleerde, hij liep terug naar binnen en kwam weer buiten met een mes. Er volgde een vechtpartij.”

Op de grond was achteraf heel wat bloed te zien, volgens de vriend van de man die enkele messteken kreeg, had de dader een koksmes. Die vriend kreeg zelf een kopstoot. “Wij wilden die honden enkel aaien”, is zijn kant van het verhaal.

Foto: svl

De brandweer kwam langs om de straat en het voetpad te reinigen. Buurtbewoners die door het tumult waren buiten gekomen, belden de politie.

Het slachtoffer, een 40-jarige man die in Baasrode woont, werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij was niet in levensgevaar. De man die het mes gebruikte, werd door de politie meegenomen naar het commissariaat. De heren hadden geen geschiedenis. “We hebben die mensen nooit eerder gezien, maar ze hebben zeker uitgedaagd”, zegt de ex-vriendin nog. “Ze zijn ook op mijn privéterrein gekomen.” Of dit nog een staartje krijgt voor de rechtbank is nog niet duidelijk. Het parket is niet ter plaatse gekomen.