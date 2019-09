Yannick Carrasco heeft zondag met Dalian Yifang een 1-0 nederlaag geleden op het veld van Wuhan Zall, na een doelpunt van Leo Baptistao (66.). De Belg werd na 58 minuten naar de kant gehaald. In Japan heeft Thomas Vermaelen zaterdag met zijn ploeg Vissel Kobe een 2-1 overwinning behaald tegen Yamaga. De verdediger speelde de hele wedstrijd en zag David Villa de score openen in de 13e minuut. Keijiro Ogawa verdubbelde in het slot (80e). Yamaga kon via Serginho nog tegenprikken in de 93e minuut.