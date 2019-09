Arsenal pakt een punt bij het Watford van Christian Kabasele

Arsenal is zondag niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel op het veld van Watford. Twee doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang werden uitgewist door de pleog van Christian Kabasele.

De Fransman scoorde zijn eerste in de 22e minuut en kon tien minuten later de score verdubbelen op voorzet van Ainsley Maitland-Niles (32.). Arsenal leek op weg naar de zege, maar na tien minuten voetballen in de tweede helft strafte Tom Cleverley dom balverlies af in de verdediging van Arsenal (57.). In de 80e minuut bracht de thuisploeg, met Kabasele de hele wedstrijd tussen de lijnen, de bordjes helemaal terug in evenwicht, na een penalty van Roberto Pereyra.