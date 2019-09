Mysterie van exploderende ‘ufo’ boven Vlaanderen leek opgelost, tot KMI er vragen bij stelde

Van Deerlijk over Gent tot Oudenaarde, Sint-Niklaas en Reet. Van over heel Vlaanderen kwamen er zaterdagavond meldingen van een “exploderende bol” hoog aan de hemel. Het ufo-meldpunt kreeg in geen tijden nog zoveel berichten binnen van eenzelfde fenomeen. “Een ontplofte weerballon”, menen ze daar. “Maar van wie dan?”, vraagt weerman David Dehenauw zich af. “Wij lieten er geen op.”

“Vierendertig berichten”, zegt Frederick Delaere van het ufo-meldpunt. “Dat is zeer veel. Voor een stuk te danken aan het feit dat het een zonnige zaterdagavond was – dan is er sowieso wel veel volk buiten. Maar wat vooral speelde, is dat wat aan de hemel te zien was zeer groot en duidelijk was. Want we kregen meldingen uit een ruim gebied. Het merendeel uit het Gentse, maar ook in Deerlijk, Sint-Niklaas of het Aalsterse zagen ze het. En allemaal hadden ze het over hetzelfde: een grote bol of felle ster die explodeerde.”

Delaere vermoedt dat het een weerballon is die op 30 kilometer hoogte al snel kan uitdijen tot een diameter van 20 meter en vervolgens ontploft. “Natuurlijk geen ufo”, zegt hij. “Onze vereniging gaat telkens op zoek naar wat een object wél is, in plaats van wat het niet is.”

‘Ufo’ van 50 euro

“Maar wie liet die weerballon dan in de lucht?”, vraagt KMI-weerman David Dehenauw zich af. “Wij gebruiken weerballonnen om ozonmetingen te doen. Maar we sturen die enkel op maandag, woensdag en vrijdag de lucht in. De weerdienst van het leger – Meteowing – doet dat dan weer meestal ’s nachts. Eens die ballonnen op grote hoogte zijn, ontploffen ze inderdaad omdat ze door de lage luchtdruk uitzetten. Maar dat gebeurt al een paar uur na het opstijgen.”

Mogelijk een particulier dus, want op het internet kun je de ballonnen zo kopen. Voor eentje die 23 km hoog vliegt, betaal je 50 euro, voor de topper die 40 km hoog gaat en 3 kg aan apparatuur – meetinstrumenten, maar ook een camera met parachute – kan dragen, is dat 700 euro.

Al heeft Marc Van den Broeck, directeur van Volkssterrenwacht Urania, wel zijn twijfels of het daadwerkelijk een weerballon was. “Ik heb het zelf ook gezien. Die witte bol hing een kwartier lang stil op dezelfde plek. Daarom meende ik eerst dat het een heldere ster was. Weerballonnen zie je nooit zo lang, na een minuut ontploffen die. Daarnaast waren het ook wel grote stukken die neerkwamen. Wij kijken eerder in de richting van een satelliet of rakettrap die opgebrand is. Al zou daar normaal gezien wel melding van komen van NASA of ESA, wat voorlopig nog niet gebeurd is.”