Auto met vijf Franse jongeren gaat over de kop op E17: één dode, vier gewonden

Waasmunster -

Op de E17 in Waasmunster in de richting van Antwerpen is zondagavond kort na 20 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een auto met aan boord vijf Franse jongeren ging ter hoogte van de brug van de Neerstraat over de kop. Dat gebeurde volgens een getuige door een klapband.