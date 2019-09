Helft Belgische werknemers is tegen slimme kilometerheffing

Slechts de helft (53 procent) van de Belgische werknemers vindt dat de slimme kilometerheffing er moet komen. Dat blijkt uit een enquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). “Wij zijn daar wel altijd voorstander van geweest”, zegt voorzitter Pieter Timmermans, die erkent dat het een (te) moeilijk dossier is. Hij ziet het wel goed komen met het mobiliteitsbudget.

De bijna gelijke tweedeling in voor- en tegenstanders van de kilometerheffing is één van de conclusies uit de representatieve enquête die het VBO liet uitvoeren bij 1.000 werknemers en 262 bedrijven. Het onderstreept de complexiteit van het dossier, zegt Timmermans, die zelf al langer pleit voor een slimme heffing die gebruik in plaats van bezit belast.

Met de enquête in de hand vraagt het VBO om een globaal mobiliteitsplan. Dat moet op federaal niveau enkele zaken bundelen: investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer, de vergroening van het wagenpark en het mobiliteitsbudget. Ook vraagt de werkgeversorganisatie een omvattende denkoefening voor de hertekening van de mobiliteitsfiscaliteit.

Salariswagens

Alleen op die manier kan volgens het VBO het gebruik van de salariswagen ingeperkt worden. Uit de studie blijkt dat werknemers vasthouden aan hun salariswagen omdat ze onvoldoende alternatieven hebben om het werk te bereiken (32%), dat ze gehecht zijn aan het comfort en de flexibiliteit van een wagen (26%) en dat ze hun wagen nodig hebben voor hun werk (18%).

In België rijden tussen de 400.000 en 500.000 salariswagens. “Radicale voorstellen als Cash for car werken niet. Dat is te veel steekvlampolitiek en getuigt van weinig visie”, zegt Timmermans, die ook vindt dat investeringen in snelwegen en fietsostrades elkaar niet moeten uitsluiten. Een en-en-verhaal dus.

Het mobiliteitsplan dat sinds maart in werking is, lijkt het goed te doen. “Het is nog enkele maanden wachten op resultaten, maar ik hoor dat het echt leeft.” Ook hr-dienstverleners Acerta en SD Worx gaven onlangs aan hoge verwachtingen te hebben van het mobiliteitsbudget. “ Werkgevers hebben wel nog tijd nodig om het systeem op te zetten”, zegt Veerle Michiels van SD Worx. “Eind dit jaar hopen we zicht te krijgen op het gebruik van deze regeling.”