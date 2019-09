Vastgevroren politieke situatie lijkt te dooien na handreiking PS: “Kan het verteerbaar maken voor N-VA”

Zoals verwacht komt er na de vorming van de Waalse regering eindelijk beweging op federaal niveau. PS en MR zetten afgelopen weekend de communautaire deur op een kier. Een tactische zet om goodwill te creëren aan Vlaamse kant, want een communautaire aardverschuiving zit er nog niet meteen in. In ieder geval lijkt de tot voor kort compleet vastgevroren politieke situatie nu toch te dooien.