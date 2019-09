Formateur Jan Jambon schakelt versnelling hoger voor Vlaamse regeringsonderhandelingen: “Je kunt eindeloos blijven praten”

Vlaams formateur en toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil de komende week het tempo van de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering fors opdrijven.

Bedoeling is dat de toponderhandelaars van de Zweedse partijen N-VA, CD&V en Open VLD vanaf nu elke dag samenkomen en onderhandelen. Dat was de voorbije weken niet het geval. Zaterdag zaten ze wel rond de tafel om zich te buigen over energie, klimaat en binnenlands bestuur, maar ook nu weer werden geen belangrijke knopen doorgehakt.

“Het wordt tijd dat we versnellen, want je kunt eindeloos blijven praten. We weten dat het met deze ploeg zal moeten gebeuren. We moeten dan maar keuzes maken”, zegt een onderhandelaar.

Vandaag om 12 uur zitten de partijen alvast weer samen in het Errerahuis in Brussel.