Sterrenchef sluit zaak omdat hij geen personeel meer vindt: “Of ze wíllen niet werken, of ze kunnen niveau niet aan”

Waregem -

“Dertien jaar heb ik mijn zaak gehad. Ik wou een ster en heb die gekregen. Maar nu moet ik die laten gaan. Ik vind gewoon géén personeel meer. Ofwel wíllen ze niet werken, ofwel hebben ze de ervaring en opleiding niet. Een goeie afgestudeerde van de hotelschool die nog vrij is, dat bestaat niet meer”, zegt chef-kok David Bertolozzi (42) die zijn sterrenzaak Berto in Waregem per direct sluit. Horeca Vlaanderen beaamt dat de nood aan personeel groot is. “Er zijn binnen onze sector meer dan 5.300 vacatures in Vlaanderen.”