Frank Deboosere zeker niet de enige die niet meer kan fietsen van de pijn: “We gaan veel heupen en knieën moeten plaatsen”

Frank Deboosere fietst (bijna) niet meer. De bekendste weerman van Vlaanderen heeft te veel artrose en kan lange verplaatsingen met de fiets niet meer aan. Hij is niet de enige, artrose is één van de meest voorkomende chronische aandoeningen in ons land. Het komt ook steeds vaker voor. “De komende tien jaar gaan we veel meer nieuwe heupen en knieën moeten plaatsen.”