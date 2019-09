Hoe een groep rebellen met 10 drones de helft van de olieproductie van een heel land lamlegde

De grootste olieraffinaderij ter wereld was zaterdag het doelwit van exploderende drones. Een golf van branden overspoelden de raffinaderij en een nabijgelegen olieveld. Saudi-Arabië kan daardoor ruim vijf miljoen vaten olie per dag minder produceren, of 5 procent van de wereldwijde vraag. Jemenitische Houthi-rebellen eisten de aanval op, maar de VS wijst naar Iran.