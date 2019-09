Elke dag ongeval met everzwijnen

Vorige donderdag nog werden drie jonge zwijntjes aangereden in Grote-Spouwen. Eerder op de dag waren drie everzwijnen onder een goederentrein gelopen. Afgelopen dinsdag zorgde een overstekend everzwijn dan weer voor een aanrijding in Hechtel. En nog vorige week dook er zelfs in het centrum van Riemst een jong everzwijntje op. “Nog nooit meegemaakt”, klonk het daar.

Er gaat haast geen dag voorbij zonder ongeval waarbij everzwijnen betrokken zijn. Geen toeval, zeggen kenners. “De dieren houden zich schuil in velden. Nu die gemaaid worden, moeten ze op zoek naar nieuw leefgebied. Ze steken wegen over, en zo stijgt de kans op een aanrijding”, zegt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum.

Ook Ludo Fastré van de Limburgse jagersvereniging linkt de ongevallen aan de verstoring in de velden. “En dan draait de maisoogst nog niet eens op volle toeren. Maar je mag ook niet vergeten dat het aantal everzwijnen groeit na drie goede kweekjaren. Bovendien zijn ze aan het uitzwermen. Zo komen ze soms in nieuwe gebieden terecht, waar ze de gevaren nog niet zo goed kennen.”

Everzwijnen vestigden zich in 2006 opnieuw in Vlaanderen, sindsdien stijgt hun aantal elk jaar. Lange tijd leek de bijhorende overlast voor mensen zich grotendeels te beperken tot vernielde gewassen en omgewoelde tuinen en natuur­gebieden, maar meer en meer lijken de dieren ook voor hinder op de weg te zorgen. De politie houdt geen specifieke cijfers van aanrijdingen met everzwijnen bij, maar de trend is duidelijk. “Automobilisten moeten dus zeker in Limburg en de Antwerpse Kempen opletten voor overstekend wild”, aldus Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. “En in de streek rond Brugge, want ook daar is er een aanzienlijke populatie.”

Meer jacht op everzwijnen toelaten lijkt een voor de hand liggende maatregel. In 2006 werden er twee doodgeschoten, in 2017 waren dat er al 1.561, toen nog bijna allemaal in Limburg. “Maar jagers zijn niet geneigd zich hier erg zwaar voor in te zetten”, zegt Sil Janssen. “Zij willen het probleem liever eerst nog groter laten worden, zodat ze op nog meer plekken en op nog meer manieren mogen jagen dan nu al toegelaten is.”

Diepvries

Bij de Hubertus Vereniging Vlaanderen, dat twee derde van de jagers vertegenwoordigt, is men het niet eens met die kritiek. “Hoezo, we doen ons werk niet? De statistieken over afgeschoten evers stijgen jaar na jaar. Maar everzwijnen zijn slimme beesten. Ze wisten bijvoorbeeld heel snel op welke domeinen van Natuurpunt niet gejaagd mocht worden. Bovendien willen we graag iets doen met de dieren die we schieten, we willen dat vlees niet verspillen. Momenteel mag dat niet verkocht worden, enkel zelf geconsumeerd worden. Maar de plaats in onze ijskasten en diepvriezers is ook beperkt. Daarom zou de overheid de verkoop van dat vlees kunnen toelaten.”