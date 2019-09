Emotionele wake voor vermiste Belg Théo Hayez: “We hebben nog een lange weg te gaan, dus blijf alstublieft over hem praten”

Een tweehonderdtal mensen verzamelde op het strand, waar artiest Craig A. Gascoigne Spiralman tekeningen in het zand had gemaakt. Foto: Facebook - Looking for Théo Hayez (c) Justin McMillan

Zondagavond vond in Byron Bay, waar Théo Hayez (18) drieënhalve maand geleden verdween, een wake plaats. Zijn familie en de lokale vrijwilligers wilden met lichtjes, bloemen, een Aboriginal-ceremonie, muziek en toespraken tonen dat de jonge Belg niet vergeten is en zijn verdwijning in de aandacht houden.

Een artiest had tekeningen in het zand gemaakt, met de naam van de Belgische jongeman centraal. Een jongetje uit de buurt legde keien in de vorm van Théo’s naam. Een tweehondertal mensen kwam een kaarsje branden, bloemen neerleggen en steun tonen op het idyllische Clarke’s Beach, een strand in het Australische kuststadje Byron Bay tijdens het evenement ‘Light the night for Théo’.

Théo’s vader Laurent Hayez was niet in staat aanwezig te zijn, na een “emotionele rollercoaster”. Volgens Théo’s peter Jean-Philippe Pector voelde hij zich niet sterk genoeg om een verschijning te maken. “Hij is hier in gedachten bij ons.”

“Vastberaden ondanks de angst”

Pector bedankte in een emotionele speech iedereen die de familie helpt. “Sinds dag één, toen Lisa en Michael vroegen om te helpen zoeken naar onze Théo, kregen we hartverwarmende reacties van de gemeenschap van Byron Bay. Dankzij de vastberadenheid en het aanhoudende harde werk van een mooi kernteam van heel slimme vrouwen en de hulp, vrijgevigheid en doorzetting van vele formidabele leden van deze gemeenschap en verder, slagen wij, de familie, erin sterk te blijven en vastberaden in onze zoektocht naar antwoorden, ondanks de angst, de onrust door het niet weten en het verdriet.”

“Jullie zijn het beste van de mensheid. Jullie zijn nu allemaal leden van onze uitgebreide familie. We houden heel erg van jullie. Terwijl wij trots zijn op onze Théo, moet hij nu ook zo trots en gezegend zijn door de hoeveelheid liefde en positieve gevoelens die hij heeft opgewekt. Vanwege de hele familie: dank u, iedereen, vanuit het diepste van ons hart.”

“Onze zoektocht naar antwoorden is niet voorbij en we hebben waarschijnlijk nog een lange weg af te leggen, dus alstublieft, blijf erover praten, open je ogen en oren”, vroeg Pector. “Hopelijk zal op een bepaald moment enige informatie een licht doen schijnen op wat er echt gebeurd is op de avond dat Théo verdween.”

“Kijk naar al die mensen die je samenbracht”

Ook Théo’s nicht Lisa Hayez nam het woord. Ze richtte zich tot haar neef: “Ik weet niet waar je bent, maar kijk naar al deze mensen die je samengebracht hebt. Mensen die elkaar voordien niet kenden, verenigd met hetzelfde doel: jou vinden. Ze zijn nooit gestopt, en geloof me: ze zijn niet klaar om te stoppen, tot we weten wat er met jou gebeurd is.”

De vrijwilligers riepen achteraf iedereen op sociale media op om kaarsjes te branden voor Théo Hayez en daar een foto van te delen. “We steken kaarsjes aan voor Théo als symbool van hoop en voor al degenen over de hele wereld die Théo in hun harten houden, om te tonen dat we niet zullen opgeven tot het hele verhaal aan het licht is gebracht.”