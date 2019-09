Polen keren terug naar hun land van herkomst

Sinds 2016 emigreren elk jaar meer inwoners van België naar Polen, dan omgekeerd. Dat komt onder meer door de betere Poolse economie, schrijft de Gazet van Antwerpen. De Roemenen nemen nu hun plaats in.

In 2018 waren de mensen die van België naar Polen verhuisden al met 126 meer dan de mensen uit Polen die hun geluk in België kwamen zoeken. Een belangrijke reden voor de dalende trend is de forse verbetering van de Poolse economie: de groei bedroeg vorig jaar meer dan 5 procent. Het gemiddelde inkomen lag er in 2018 bijna een kwart hoger dan in 2015. De lonen liggen nog altijd lager dan in België, maar het verschil is minder groot geworden, zegt Aldona Kuczynska van de christelijke vakbond ACV in de krant.

Een andere reden voor de hogere terugkeercijfers, is de vergrijzingsgolf. Voor vrouwen ligt de pensioenleeftijd in Polen bijvoorbeeld al op zestig jaar.

Dat minder Polen hun geluk in België komen zoeken, heeft ook gevolgen voor de Belgische arbeidsmarkt. Dit jaar zijn er maar drie nieuwe Poolse verpleegkundigen in Vlaanderen erkend. Vorig jaar waren dat er veertien en in 2013 zelfs nog 54. In de bouwsector is er een daling van het aantal Poolse werknemers met 40 procent ten opzichte van 2014.

De Roemenen nemen nu steeds meer de plaats in van de Polen op de Belgische arbeidsmarkt.