Brugse derby dreigt staartje te krijgen: Cercle riskeert match achter gesloten deuren

De incidenten zaterdag tijdens de Brugse derby blijven niet zonder gevolg. De politie gaat de supporters opsporen die in de spionkop van Cercle een vlag van Club Brugge in brand staken. De vereniging zal zich voor de Geschillencommissie moeten verantwoorden. Theoretisch dreigt een wedstrijd achter gesloten deuren. Ook Club zal zich moeten verantwoorden.

De Pro League keurde vorige vrijdag een reglementswijziging goed. Eén van de belangrijkste beslissingen: het gebruik van ­‘pyrotechnisch materiaal’ – zeg maar al wat vuur kan vatten – wordt verboden in de stadions. Tot hiertoe kon het gebruik van vuurpijlen en rookbommen alleen worden bestraft als het hinderlijk was voor de wedstrijd. Nu wordt het principe omgedraaid: vuurwerk in het stadion kan nooit, tenzij het op voorhand wordt aangevraagd zoals bij een titelviering. Daar was zaterdag geen sprake van en dus zitten ze in Brugge met een probleem. Vlak voor de aftrap werd er door beide supportersgroepen Bengaals vuur aangestoken. Enkele fans van Club Brugge gooiden vuurpijlen naar beneden, zelfs tot op het veld.

“De schaamte voorbij”

Foto: Photo News

Na ongeveer 17 minuten haalden een paar zware jongens in de Cercle-spionkop een blauw-zwarte vlag tevoorschijn. Er werd even provocerend mee gezwaaid en vervolgens werd ze in brand gestoken. Er ontstond minutenlang een vlammenzee met dansende Cercle-fans erom heen. Scheidsrechter Nicolas ­Laforge riep even de kapiteins bij zich en vroeg de stadion­omroeper om tussenbeide te komen.

Cercle-trainer Fabien Mercadal maakte na afloop een slechtere beurt toen hij op de persconferentie beweerde dat hij het vuur niet had gezien. De aanvankelijk flauwe reactie van Cercle op de incidenten werd later bijgestuurd door voorzitter Frans Schotte. “Dit is de schaamte voorbij en hoort niet thuis in een voetbalstadion waar ook kinderen aanwezig zijn. Wij staan voor waarden en normen binnen Cercle en een vlag in brand steken hoort daar zeker niet bij.”

De Brugse politie heeft beelden gemaakt van het incident en probeert de daders te straffen met een stadionverbod. Ook na de wedstrijd kwam het tot incidenten toen Clubfans het Cercle-vak probeerden binnen te dringen.

Behalve de individuele supporters riskeren ook de clubs een straf. Het reglement laat straffen toe die variëren van 5.000 euro boete tot een match achter gesloten deuren.