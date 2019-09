Vincent Kompany geeft donderspeech bij Anderlecht na nieuwe nederlaag en kaart grootste probleem aan

Anderlecht beleeft met 5 op 21 zijn slechtste start in 92 jaar en maakt zich stilaan zorgen. Vincent Kompany liet zich na de verloren match tegen Antwerp wel gelden. De speler-manager zat geblesseerd in de loge, maar repte zich na affluiten meteen naar de kleedkamer.

Normaal hebben de Anderlecht-spelers na elke wedstrijd wel een korte debriefing, maar nu waren ze na een uur nog niet gedoucht. Kompany sloeg op tafel. Daarbij viseerde de coach niet echt één iemand, maar kaartte hij het collectieve gebrek aan grinta aan. De oudere spelers - Chadli, Vlap, Sandler...- moeten de ploeg meer leiden en de jongeren moeten soms minder naïef voetballen. Net zoals in Kortrijk was Anderlecht mentaal niet weerbaar genoeg.

Ook tijdens de wedstrijd liet Vince The Prince zich trouwens gelden door via de walkietalkie van Craig Bellamy alle aanwijzingen naar de bank door te spelen.

Volgende week moet Anderlecht met 5 op 21 naar Club Brugge. Afwachten of Marc Coucke dan terug is, want gisteren was de Anderlecht-voorzitter in Azië.