Opnieuw drie ongevallen in twee dagen aan meest beruchte muurtje van de buurt

De brandweer heeft de afgelopen dagen opnieuw heel wat brokken geruimd aan het op- en afrittencomplex van de E17. Op twee dagen tijd gebeurden er in de Heistraat ter hoogte van de afrit Haasdonk drie ongevallen. In zeker twee van de drie gevallen was een beperkte zichtbaarheid door de betonnen vangrail op de brug, al dan niet in combinatie met onaangepaste snelheid, de oorzaak van de aanrijding.

Het eerste ongeval gebeurde donderdag in de late avond. Toen reden twee bestuurders er met hun auto op elkaar. Zaterdagochtend was het opnieuw raak en ook ’s namiddags was er een botsing. Bij geen van beide ongevallen werden er inzittenden ernstig gewond, maar op de sociale media is de discussie over het nut van het muurtje op de snelwegbrug opnieuw losgebarsten. De roep om de vangrail te laten verwijderen krijgt er heel wat bijval. Dat was ook in het verleden al het geval. Zeven jaar terug bracht toenmalig burgemeester Antoine Denert van Kruibeke nog een bezoek aan de plaats samen met wegbeheerder het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Ook het gemeentebestuur van Beveren liet haar ongenoegen al blijken over de verkeerssituatie. In maart van 2014 kwam op het kruispunt een 29-jarige man uit Mortsel om het leven toen hij te pletter reed op de betonblokken.

Maatregelen genomen

Volgens het AWV, dat de vangrail liet plaatsen, blijft de constructie noodzakelijk. Volgens het agentschap voorkomt het muurtje dat er bij ongevallen bestuurders met hun auto van de brug kunnen vallen op de E17. Ook fietsers worden door de vangrail afgeschermd.

Ondertussen werden er wel al maatregelen genomen die de veiligheid op de verkeerswisselaar moeten verhogen. Onder meer een van de twee rijvakken op de afrit werd afgesloten, waardoor bestuurders een ruimer zichtveld krijgen op de baan.