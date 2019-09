Drone-aanval op hart van Saudische olieproductie: Trump dreigt met vergelding, olieprijs kent grootste prijsstijging ooit

Na de drone-aanval op het hart van de Saoedische olieproductie, waardoor het land zijn output in één klap moest halveren, heeft de Amerikaanse president Donald Trump gedreigd met vergelding. Door de aanval zijn de olieprijzen ook fors de hoogte in geschoten.

Trump zei zondagavond op Twitter dat “er redenen zijn om te geloven dat we de schuldige kennen” voor de drone-aanval op Saudi-Arabië. “De Verenigde Staten staan klaar, maar we wachten op bevestiging en willen horen van Saudi-Arabië wie zij voor de aanval verantwoordelijk houden en onder welke omstandigheden we verdere stappen moeten ondernemen.”

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

De Amerikaanse president sloot in een andere tweet uit dat er een ontmoeting met Iraanse leiders zou komen. Maar daarmee spreekt hij zichzelf en zijn entourage tegen, want de voorbije weken werden er meermaals verklaringen afgelegd over een mogelijk treffen met Iraans president Rohani. De Franse president Emmanuel Macron drong daar ook op aan.

De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo had afgelopen weekend Iran er nog van beschuldigd achter de drone-aanval te zitten, die werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen. Teheran ontkent. De invloedrijke Amerikaanse senator en Trump-vertrouwelinge Lindsey Graham verdedigde een tegenaanval op Iraanse olieraffinaderijen. “Zo’n stap zal de ruggengraat van het regime in Teheran breken”, schreef ze zaterdag op Twitter.

Olieprijs

Na de aanval zijn de olieprijzen op de termijnmarkten in Azië fors omhoog geschoten. De Europese soort Brent-olie ging maar liefst 19 procent of 11 dollar hoger, tot 71,95 dollar per vat. Volgens het persagentschap Bloomberg gaat het om de sterkste prijsstijging ooit, sinds het begin van de termijnhandel in 1988.

In een poging om de markten te kalmeren, kondigde president Trump aan dat hij zijn toelating heeft gegeven om de Amerikaanse oliereserves vrij te geven, “indien nodig om de bevoorrading te verzekeren”.

Foto: AP

Aanval

De aanval zaterdagochtend viseerde twee installaties van staatsoliereus Aramco in de oostelijke provincie Bugya. Het ging om de installaties van Abqaiq en Khurais. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Het was de grootste aanval op de olie-infrastructuur van Saudi-Arabië sinds de start van het huidige conflict in Jemen. De aanval werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen.

Saudi-Arabië moest door de aanval zijn productie halveren, maar Aramco zou wel trachten om tegen maandag opnieuw een derde van zijn output te herstellen.