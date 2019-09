Een granaat, een Duitse helm en zelfs een schedel: zelfs Dovo staat ervan te kijken wat Thomas (7) allemaal in zijn tuin vindt

De zevenjarige Thomas Schepers keek afgelopen zaterdag vreemd op toen hij speurend met zijn metaaldetector in de tuin een granaat, Duitse helm en schedel aantrof. Uit voorzorg liet politie Carma de ontmijningsdienst Dovo ter plaatse komen en sloot de tuin langs de Kazernelaan af.

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar zelfs 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog zit er nog veel oorlogsmateriaal in de bodem. Zo ook in de tuin van een nog te renoveren woning, die de familie ...