Europa onderzoekt mogelijk kankerverwekkende maagzuurremmer

Het EMA, een agentschap dat medicijnen controleert, opent een onderzoek naar medicijnen met de stof ranitidine in. Het gaat om een mogelijk kankerverwekkende maagzuurremmer die we vooral kennen onder de naam Zantac.

Volgens tests zou er een onzuiverheid onder de naam NDMA in Zantac zitten. NDMA, een mogelijk kankerverwekkende stof, zit ook in sommige voedingsstoffen en in grote waterbekkens, maar in lage dosissen zou er geen probleem zijn.

Het EMA zoekt nu uit of de NDMA in Zantac mogelijk wel problematisch is. Het middel wordt voornamelijk gebruikt om de productie van maagzuur af te remmen, voornamelijk bij patiënten met maagzweren. Zantac kun je in sommige landen zonder voorschrift kopen, maar in België niet.