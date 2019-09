De groeven in zijn voorhoofd waren dieper, zijn blik grimmiger. En het scherpe discours van de anders goedgemutste Simon Davies verraadde het helemaal: Anderlecht maakt zich zorgen na de 1-2-nederlaag tegen Antwerp. De slechtste start sinds 92 jaar is een feit. Drie punten van ongerustheid.

Pijnpunt 1: “We moeten minder naïef zijn”

“Het is meer frustratie dan zorgen”, zuchtte trainer Simon Davies achteraf, wrijvend over zijn kruin, zijn ogen iets dieper in de kas. Maar ze zijn er dus wel ...