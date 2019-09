Kaminski naar ziekenhuis na botsing maar Gent-doelman raakt fit voor Europese wedstrijd van donderdag

Vlak voor rust werd een aangeslagen AA Gent-doelman Thomas Kaminski vervangen door Colin Coosemans. Na een botsing met Igor Plastun bleef Kaminski te veel hinder ondervinden, waarbij hij vooral last had van een troebel zicht. Maar onderzoek in het UZ wees uit dat hij geen letsel had overgehouden aan het onzachte contact met zijn Oekraïense collega.

Daarop kon een opgeluchte Kaminski alweer huiswaarts. In principe zal hij donderdag tegen Saint-Etienne opnieuw zijn plaats in doel kunnen innemen en verdwijnt Coosemans bijgevolg opnieuw naar de bank.

“Voor mij was het vooral fijn om nog eens minuten te sprokkelen”, aldus Coosemans. “Ik ken mijn rol en het is dan ook vaak wachten op speelkansen. Maar als ik dan toch in actie mag komen, wil ik mezelf manifesteren. Het was ook wel leuk dat het uitgerekend tegen Mechelen is dat ik speelde. En natuurlijk is het fijn dat we de nul weten te houden. Noem het gerust een gedeelde clean sheet.”

Saint-Etienne blijft steken op gelijkspel

Gisternamiddag ontsnapte Saint-Etienne voor eigen publiek aan een nederlaag nadat Toulouse voor de pauze zowaar een 0-2-voorsprong uitbouwde. Maar twee doelpunten van Romain Hamouma leverden Saint-Etienne, komende donderdag de eerste tegenstander van AA Gent in de Europa League, alsnog een gelijkspel op. In de rangschikking blijven Les Verts met een magere vijf op vijftien steken op de vijftiende plaats.