Renato Neto na 846 dagen weer voetballer: “Man, dit voelt zo goed”

De gelukzalige glimlach van Renato Neto (27) stak schril af tegen de hangende kopjes van zijn ploegmaats zaterdagavond na een zware 1-4 tegen Standard. Na 846 dagen was de middenvelder eindelijk opnieuw een basisspeler. “Aanvankelijk was ik niet echt zenuwachtig, maar net voor de wedstrijd begon het”, lacht Neto. “Tijdens het begin van de wedstrijd dacht ik plots: Dit is écht aan het gebeuren. Man, dit voelt zo goed.”

Neto heeft twee meniscusoperaties achter de rug en een zware ascorrectie van zijn knie en zijn been. “Vanaf dag één heb ik gedacht aan een comeback”, zegt hij. “Winnen was natuurlijk de hoofdopdracht tegen Standard, maar op persoonlijk vlak betekent dit heel veel voor mij. Eerlijk, ik heb soms getwijfeld aan mijn carrière.”

Last of pijn heeft Neto niet meer, maar de Portugees heeft natuurlijk nog een lange weg af te leggen. Vooral op fysiek vlak. “Ik ben kapot. En ik heb krampen. Maar dat is allemaal normaal”, puft hij. “Ik ga nog beter worden. En ik zal Oostende altijd dankbaar zijn voor wat het gedaan heeft. Het was een goede beslissing om naar hier te komen. Ik voel me hier thuis. Hoe ze mij hier behandelen en écht wilden... Heel mooi. Ze toonden meteen vertrouwen en gaven mij tijd om terug te komen. Dat wil ik nu terugbetalen.”